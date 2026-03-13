Ефимов: Заключение инфраструктурного договора переведено в электронный формат

Процедура заключения инфраструктурного договора полностью доступна застройщикам в электронном виде на портале «СтроимПросто», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Цифровой сервис позволяет застройщикам быстрее проходить необходимые этапы согласования и оперативнее приступать к реализации проектов. В результате ускоряется создание жилой и коммерческой недвижимости вместе с необходимой городской инфраструктурой», – уточнил Ефимов.



Инфраструктурный договор является соглашением между городом и застройщиком, определяющим порядок создания или финансирования объектов инженерного, транспортного и социального назначения. Перевод всех этапов его оформления в электронный формат сократит сроки рассмотрения, а также позволит упростить взаимодействие бизнеса с городом.



Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, оформление инфраструктурных договоров с использованием городской информационной системы также обеспечит единое хранение и обработку данных.



Заключение таких соглашений позволит синхронизировать строительство жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры, обеспечив сбалансированное развитие территорий.



Заявку на рассмотрение и подписание инфраструктурного договора можно отправить в личном кабинете портала «СтроимПросто» в разделе «Услуги». Обращения по инфраструктурным договорам обрабатываются сотрудниками Департамента градостроительной политики в Информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД), реализованной на единой цифровой платформе градостроительной деятельности Департамента информационных технологий.

