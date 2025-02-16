Ефимов: Заключен договор о реорганизации участка на западе Москвы

На западе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Столица заключила с правообладателем земли и недвижимости в Можайском районе договор о КРТ. В рамках соглашения на участке площадью 9,15 гектара появится современное пространство для жизни и работы. Всего там возведут 320 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадки составят 82,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти 1,2 миллиарда рублей. В результате будет создано почти 2,4 тысячи новых рабочих мест», - подчеркнул заммэра.



Территория находится на пересечении улиц Толбухина, Запорожской и Кубинки в шаговой доступности от станции Сетунь первого Московского центрального диаметра.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в течение семи лет на месте старых объектов планируется постройка нового спорткомплекса с ледовой ареной. Также там появятся жилые дома, объекты инфраструктуры, школа для 425 обучающихся и детский сад на 200 воспитанников.



В будущую застройку войдут 55 тысяч квадратных метров общественных и социальных объектов, а также и 265 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для программы реновации и других нужд города.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что ожидается, что общая площадь квартир там составит более 21 тысячи квадратных метров. Это позволит переселить более 700 жителей района.



Партнер и генеральный директор HUTTON Илья Давыдик рассказал, что новый спорткомплекс даст жителям возможность не только заниматься активным спортом, но и провести интересный досуг всей семьей.



Программа КРТ проводится по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

