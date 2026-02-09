Ефимов: Заканчивается подготовка котлована для станции метро «Гольяново»

Специалисты метростроевцы завершают работы по подготовке котлована для новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Почти закончено создание ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки. Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Будущая конечная станция Арбатско-Покровской линии метро строится с оборотными тупиками. Для них и самого станционного комплекса создается единый котлован протяженностью около 740 метров. Так, почти на 95 процентов выполнены его ограждающие конструкции и на 90 процентов завершен вынос инженерных коммуникаций – трубопроводов», – рассказал заммэра.

Как уточнил генеральный директор подрядчика работ - акционерного общества «Мосинжпроект» - Максим Гаман, в строительстве объекта принимают участие до 300 человек, а также 30 единиц спецтехники. Такие силы задействуют ежедневно. Грунт котлована разработан уже почти на четверть всего объёма – изъято 38 тысяч кубометров.

«Весь объем направляется на специализированный полигон в строгом соответствии с действующими экологическими стандартами и законодательством. Кроме того, строители создали бетонный лоток для приема тоннелепроходческого механизированного комплекса «Галина», выполняющего проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Щелковская» и «Гольяново», – уточнил Гаман.

«Гольяново» спроектирована как станция мелкого заложения с платформой островного типа. Два подземных вестибюля обеспечат выход на обе стороны Уссурийской улицы. После ввода объекта в эксплуатацию Арбатско-Покровская линия увеличится на 2,6 километра. Подземка станет доступнее для более 160 тысяч жителей района Гольяново. При этом время в пути до Большой кольцевой линии метро сократится почти вдвое, до МЦК – в полтора раза. Станция «Щелковская» станет свободнее на 30%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте проходки правого перегонного тоннеля от станции «Щёлковская» до будущей станции «Гольяново» синей ветки метро.

