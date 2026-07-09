Ефимов: За шесть лет в Москве проработали более 470 проектов КРТ

Программа комплексного развития территорий (КРТ) стартовала в Москве в 2020-м году. За это время в столице было проработано свыше 470 проектов, в рамках которых реорганизовали свыше 4,7 тысяч га пространства. Эти районы были выключены из жизни города, но вернулись в нее. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа комплексного развития территорий нацелена на создание современных сбалансированных городских кварталов на ранее заброшенных пространствах и участках бывших промзон. Так, в рамках всех проектов КРТ построят около 73,7 миллиона кв. м недвижимости, более половины из которых — порядка 41,4 миллиона кв. м — придется на жилые дома», — сообщил он.

По его словам, столица сбалансированно развивается, а новые кварталы получают качественную инфраструктуру. Ефимов добавил, что город также построил 27 миллионов кв. м общественно-деловых пространств, 5,3 миллиона — производственных площадей. Это позволило создать свыше миллиона рабочих мест в столице, а объем инвестиций во все проекты почти достиг 24,46 триллиона рублей, что обеспечит Москве бюджетный эффект в 2,6 триллиона рублей после реализации всех планов КРТ.

Участки под обновление находятся в 124 районах города. Половина проектов уже находится в стадии реализации, а первый в истории столицы план уже успешно завершен на месте промзоны «Октябрьское Поле».

Реализация КРТ обеспечит москвичей детскими садами на 32,5 тысячи мест, школами для более чем 74,3 тысячи учеников, школами искусств, отраслевыми колледжами, поликлиниками, пожарными депо, подстанциями скорой помощи, спортивными и культурно-досуговыми сооружения.

Три самых масштабных проекта претворят в жизнь на севере Москвы. Более чем 214 га на месте бывших промзон «Магистральные улицы» и «Автомоторная», а также закрытого завода «МиГ» превратятся в самодостаточные столичные районы. На этом месте появится 7,3 миллиона кв. м различной недвижимости и свыше 70,4 тысячи рабочих мест.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

