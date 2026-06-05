Ефимов: За пять лет утвердили 180 ППТ для строительства улично-дорожной сети

В Москве с 2021 года утвердили почти 180 проектов планировки территории (ППТ) для реконструкции и строительства улично-дорожной сети, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Увеличение улично-дорожной сети и повышение связанности районов являются одними из приоритетных направлений развития столицы. Так, за пять лет город разработал и утвердил 178 проектов планировки территории, по которым предусмотрено строительство и реконструкция более 500 километров дорог. При разработке проектов решаются различные задачи: от создания проездов к новой жилой застройке и социальным объектам до улучшения доступности действующих транспортных узлов и формирования альтернативных маршрутов», - рассказал он.

По словам Ефимова, это помогает заложить фундамент для гармоничного развития дорожной системы и сделать жизнь москвичей удобнее.

Так, одним из утвержденных в этом году проектов является участок улично-дорожной сети, который пройдет от Новозаводской улицы и Берегового проезда до Проектируемого проезда №1165. Это позволит обеспечить прямую связь между Новозаводской улицей с территорией Филевской поймы и строящимся мостом-парусом.

В Департаменте градостроительной политики отметили, что продолжают поддерживать высокий темп утверждения градостроительной документации для качественного обустройства проезжих частей и прилегающих к ним пространств. Благодаря этому показатели серьезно нарастили: было одобрено 46 ППТ вместо 25 запланированных проектов. По ним предусмотрена модернизация около 186 километров дорог. Так, с начала 2026 было утверждено восемь проектов планировки для более чем шести километров улично-дорожной сети. Они помогут сделать городскую среду более безопасной и комфортной.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении строительства и реконструкции трех километров дорог в Зеленограде.

