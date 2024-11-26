Ефимов: За пять лет учреждениям Москвы передали 13 спорткомплексов с бассейнами

С октября 2019 года столичным организациям передали 13 новых спорткомплексов с бассейнами, строительство которых велось по Адресной инвестиционной программе (АИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За пять лет по Адресной инвестиционной программе в столице построили и затем передали городским учреждениям 13 спортивных комплексов с бассейнами. Их общая площадь превышает 150 тысяч квадратных метров. На юге, юго-востоке, западе и северо-востоке Москвы появилось по два объекта площадью свыше 75 тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.

По его словам, в ВосточныомЦентральном, Северо-Западном, Юго-Западном административных округах, а также в Зеленограде открыли по одному спорткомплексу по АИП за минувшие пять лет. АИП определяет, какие социальные объекты буду возводить в Москве за счет средств городского бюджета.

Спорткомплексы с бассейнами становятся важным элементом инфраструктуры столичных.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в столичном районе Северное Бутово по АИП возвели физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Качаловский» с двумя бассейнами, зоной с тренажерами и игровым залом площадью более 5,8 тысячи квадратных метров, а ФОК «Красный Октябрь» площадью около 9,2 тысячи квадратных метров появился в Покровском-Стрешневе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за пять лет столица передала почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости спортивным учреждениям.

