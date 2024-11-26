Ефимов: За пять лет учреждениям Москвы передали 13 спорткомплексов с бассейнами
С октября 2019 года столичным организациям передали 13 новых спорткомплексов с бассейнами, строительство которых велось по Адресной инвестиционной программе (АИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За пять лет по Адресной инвестиционной программе в столице построили и затем передали городским учреждениям 13 спортивных комплексов с бассейнами. Их общая площадь превышает 150 тысяч квадратных метров. На юге, юго-востоке, западе и северо-востоке Москвы появилось по два объекта площадью свыше 75 тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.
По его словам, в ВосточныомЦентральном, Северо-Западном, Юго-Западном административных округах, а также в Зеленограде открыли по одному спорткомплексу по АИП за минувшие пять лет. АИП определяет, какие социальные объекты буду возводить в Москве за счет средств городского бюджета.
Спорткомплексы с бассейнами становятся важным элементом инфраструктуры столичных.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, в столичном районе Северное Бутово по АИП возвели физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Качаловский» с двумя бассейнами, зоной с тренажерами и игровым залом площадью более 5,8 тысячи квадратных метров, а ФОК «Красный Октябрь» площадью около 9,2 тысячи квадратных метров появился в Покровском-Стрешневе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за пять лет столица передала почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости спортивным учреждениям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сергей Миронов объяснил, почему ракету назвали «Орешником»
- Сенатор Климов: США ждут огромные проблемы в случае передачи ядерного оружия ВСУ
- СМИ: Россиянка отравилась газами в горячем источнике в Индии
- Россиянам рассказали, в какую недвижимость стоит инвестировать
- Портал «Грамота.ру» назвал «вайб» словом 2024 года
- Мэр Таганрога предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
- «Рваный и в крови»: Карпин объяснил, как сборная РФ не пропустила голов за год
- Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке «Крепкий орешник»
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу иноагента Лазаревой
- СМИ: Генерал Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru