Ефимов: За пять лет образовательные организации Москвы получили в управление 86 зданий

За пять лет 12 столичным административным округам было передано в оперативное управление свыше 600 тысяч «квадратов» недвижимости, построенной за бюджетные средства, для работы организаций в системе образования. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За пять лет город передал столичным учреждениям образования около 620 тысяч квадратных метров недвижимости, построенной в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Организации получили 86 различных зданий», – сказал он.

По словам Ефимова, почти треть от их числа располагается в Новомосковском и Троицком административных округах – 31 объект общей площадью порядка 238 тысяч «квадратов». На севере города было передано 15 объектов, в ЮВАО – 8, в ЮАО, СВАО и ЗАО – по 7. На востоке и юго-западе города учреждения образования получили по три здания в оперативное управление, в СЗАО и Зеленограде – по два объекта.

В центре Москвы новый учебный корпус на 300 мест, рассчитанный на учащихся 8–11-х классов, передали школе № 2055. Корпус площадью более 5,6 тысячи «квадратов» представляет собой единый блок с различными аудиториями, в том числе медиатекой с читальным залом и лабораторно-исследовательскими комплексами.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с начала текущего года учреждения образования получили в оперативное управление 21 новое здание, которое было построено по АИП. Их общая площадь составляет почти 165,8 тысячи квадратных метров. Новые корпуса были переданы учреждениям в пяти административных округах – Новомосковском, Северном, Западном, Южном и Троицком.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городская система образования за последние пять лет получила почти 140 новых зданий.

