Ефимов: За пределами ТТК находится 221 проект комплексного развития территорий

В Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) на разных этапах проработки находится 221 проект комплексного развития территорий (КРТ). В городе намерены построить жилые, социальные и коммерческие объекты, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221, или более 90%, находится за пределами Третьего транспортного кольца. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Реализация проектов за пределами ТТК позволит создать 732 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проекты превысят 16,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации – 1,5 триллиона рублей», – пояснил он.

Как уточнил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках реализации проектов будет построено 4,9 миллиона квадратных метров промышленных объектов, более 18,7 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и свыше 26,5 миллиона квадратных метров жилья.

«В новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Это сократит уровень маятниковой миграции в центральную часть города», – добавил он.

В рамках КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промзон проектируются дороги, жилье и инфраструктура. На данный момент в городе реализуется 236 проектов.

