Ефимов: За полгода в Москве оформили 316 планов участков для объектов здравоохранения
За первую половину 2025 года в Москве оформили 316 градостроительных планов земельных участков для строительства объектов здравоохранения, что на 26% больше, чем по итогу аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Благодаря этому возведут поликлиники, фельдшерские и врачебные пункты, центры матери и ребенка, диагностические лаборатории, станции донорства крови, молочные кухни и иные медицинские объекты. Больше всего градостроительных планов земельных участков – 87 единиц – было оформлено в центре столицы. Еще 40 ГПЗУ выпустили в Новомосковском административном округе, 36 – в Западном», – пояснил он.
Портал mos.ru позволяет оформить градостроительную документацию дистанционно. Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, при оформлении ГПЗУ особое внимание уделяют оперативности и прозрачности процедуры, что обеспечивает своевременное начало строительства социально значимых объектов.
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