Ефимов: За полгода инвесторы приобрели у города около тысячи коммерческих объектов

В первой половине 2024 года по итогам торгов и по преимущественному праву выкупа в Москве было реализовано 976 коммерческих объектов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в первом полугодии физические лица и предприниматели приобрели более 144 тысяч квадратных метров площадей для коммерческих целей, в том числе отдельно стоящие здания.

«Прямой экономический эффект от реализации имущества составил почти 16,7 миллиарда рублей. В будущем это приведет к появлению новых рабочих мест, увеличению продаж и, как следствие, росту показателя валового регионального продукта города», – пояснил он.

Уточняется, что большая часть объектов, приобретенных у города, находится в Западном, Центральном и Южном административных округах. По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в первом полугодии 2024 года было реализовано более 700 объектов по результатам конкурентных процедур, еще 240 малый бизнес приобрел по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества.

«Здания и помещения в основном имеют свободное назначение. Это дает инвесторам широкий выбор – они могут открыть магазин, точку общественного питания, салон красоты или пункт выдачи товаров маркетплейс», – сообщил он.

Процедура торгов реализована на Инвестиционном портале Москвы в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

