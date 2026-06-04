Ефимов: За год в рамках проекта «Московские кварталы» продали почти пять тысяч квартир
За первый год реализации городского проекта «Московские кварталы» продали почти пять тысяч квартир общей площадью свыше 270 тысяч квадратных метров, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вырученные средства от заключенных договоров, включая квартиры, машино-места и нежилые помещения, направляются на рефинансирование программы реновации и ускорение переселения москвичей в современное жилье. География наших проектов – одна из самых широких в Москве: квартиры продаются уже более чем в 60 районах столицы», – уточнил Ефимов, его слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Подобный проект позволяет вывести программу реновации на самоокупаемость и уменьшить нагрузку на бюджет. Как также уточнили в Департаменте градостроительной политики, наиболее популярными районами для покупки квартир стали Измайлово, Новогиреево, Ховрино, Южное Медведково и Люблино. С созданием мест приложения труда также растет интерес горожан и к жилью за пределами МКАД.
Проект «Московские кварталы» запустили в конце мая 2025 года. Застройщиком выступает Московский фонд реновации. За строительство домов по программе отвечают проверенные подрядчики, отобранные через открытые торги
Приобрести квартиру в домах проекта на этапе строительства можно по договору долевого участия. Покупка в уже готовых домах осуществляется по договору купли-продажи. На объекты от городского застройщика также действует программа льготного ипотечного кредитования при поддержке государства – семейная ипотека.
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