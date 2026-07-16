Ефимов: За год объем ввода недвижимости в Москве вырос почти на 30%

В первой половине 2026 года Москва заметно нарастила темпы строительства: объём введённой в эксплуатацию недвижимости превысил 6,6 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С января по июнь 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти на 30% больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев в городе появилось свыше 6,6 миллиона квадратных метров различных объектов. Здания различной инфраструктуры строят за счет городских и внебюджетных средств», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Особое внимание уделяется социальной инфраструктуре: за полгода построено порядка 258 тысяч квадратных метров зданий для нужд образования, здравоохранения, культуры и спорта. В числе новых объектов — школы, детсады и образовательные комплексы: они смогут принять свыше 3,5 тысячи школьников и более двух тысяч воспитанников дошкольных групп.



Инвесторы внесли значительный вклад в общий объём строительства — на их долю пришлось около 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Все сданные объекты отвечают актуальным требованиям к проектированию и возведению зданий.



Важный вектор развития города — реализация концепции «15‑минутного города»: жилые кварталы возводятся вместе с необходимой инфраструктурой, чтобы основные социальные и бытовые объекты находились в шаговой доступности от дома. Такой подход помогает уменьшить ежедневные перемещения жителей между районами и позитивно сказывается на экологической обстановке в столице.



Отдельно стоит отметить развитие коммерческой и административной застройки: за шесть месяцев в Москве появилось свыше 1,2 миллиона квадратных метров промышленных, торговых и административных помещений.



«В здании на улице Двинцев смогут работать около 10 тысяч человек. Там обустроили офисные помещения, а стилобат отвели под торговые точки, предприятия общественного питания и фитнес-клуб. В подземной части предусмотрена парковка с зарядными устройствами для электромобилей», – добавили в Департаменте градостроительной политики столицы.



Контроль за качеством строительства и соответствие объектов проектной документации обеспечивал Мосгосстройнадзор. Специалисты ведомства провели 9,7 тысячи контрольно‑надзорных мероприятий, включая выездные проверки с участием экспертов Центра экспертиз. Они выполняли инструментальный контроль — проверяли качество работ и используемых материалов. По итогам всех проверок объекты получили необходимые заключения, подтверждающие их безопасность и надёжность.

