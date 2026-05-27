Ефимов: За четыре месяца в Москве ввели в эксплуатацию 165 объектов недвижимости

За четыре месяца 2026 года в столице ввели в эксплуатацию 165 объектов недвижимости, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За четыре месяца 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 165 новых объектов общей площадью около 4,3 миллиона квадратных метров. Из них примерно 1,4 миллиона приходится на нежилую недвижимость, среди которой детские сады, школы, образовательные комплексы, медицинские, спортивные и культурно-просветительские объекты», - отметил он.

Также за этот период город получил 17 новых административно-деловых зданий. Строительство таких объектов позволяет гражданам работать в современных офисах и пространствах, выбирать учебные заведения, спортивные центры и поликлиники, которые расположены близко к дому.

В столичном Департаменте градостроительной политики рассказали, что одним из объектов за этот период стал детский сад на 350 мест в квартале «Саларьево парк». Учреждение позволило открыть 14 групп, музыкальные и спортивные залы. Ребята смогут прийти сюда уже в сентябре. Еще один важный объект открылся на Лобачевского, это медицинский центр на семь этажей, за смену туда могут прийти 600 человек. Все построенные объекты также получают благоустроенную территорию – с деревьями и пешеходными зонами.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что специалисты «Контроля Москвы» контролируют каждый этап строительства, всего состоялось уже более двух тысяч проверок объектов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на 350 мест в Коммунарке.

