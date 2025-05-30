Ефимов: За четыре месяца 2025 года в Москве построили 67 нежилых объектов
С января по апрель 2025 года в Москве возвели и ввели в эксплуатацию 67 нежилых объектов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, 26 объектов построили за счет городского бюджета.
«Среди них – пять промышленно-производственных объектов площадью около 60 тысяч квадратных метров, три административно-деловых здания площадью 7,4 тысячи квадратных метров, шесть социальных объектов, включая учебный корпус, три спортивных комплекса, два объекта медицины, а также другие объекты жилищно-коммунальной, транспортной и сопутствующей инфраструктуры», – пояснил Ефимов.
Также в Москве построили летно-испытательный комплекс федерального центра БАС. Объект находится в индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Объем инвестиций в проект превысил пять миллиардов рублей.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что 41 объект возвели в городе за счет внебюджетного финансирования.
В Москве уделяют особое внимание качеству проведения строительных работ по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Строительный цикл контролируется инспекторами Мосгосстройнадзора на всех этапах. При этом с начала 2025 года ведомство провело 733 выездные проверки.
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