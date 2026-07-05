Ефимов: За 6 лет москвичи выкупили почти 20 га земли в ТиНАО по льготной цене

Москвичи, арендующие участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) у города, выкупили с апреля 2020 года за 40% от кадастровой стоимости почти 20 га земли в ТиНАО. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Норма, позволяющая физическим лицам выкупать арендуемую у столицы землю для строительства частного дома за 40% от кадастровой стоимости, действует с апреля 2020 года. За это время такой возможностью воспользовались уже многие арендаторы в различных округах. Значительная часть выкупленных участков находится на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, которые вошли в состав Москвы летом 2012 года и с тех пор развиваются в соответствии со столичными стандартами городской среды. С весны 2020-го в ТиНАО жители приобрели по льготной стоимости 177 участков общей площадью около 20 гектаров. Таким образом, новые владельцы земли сэкономили свыше 349 миллионов рублей», – добавил Ефимов.

Привлекательность Новой Москвы растет благодаря удобной связи с центром города за счет Троицкой, Солнцевской и Сокольнической линий, а также развивающейся сети автодорог и автобусных маршрутов. Здесь активно реализуются масштабные инвестиционные проекты, открываются культурные центры, спортивные объекты, учреждения здравоохранения, новые детсады и школы.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, выкуп земли владельцами частных домов в ТиНАО пользуется стабильно высоким спросом. Здесь находится около трети участков, которые были приобретены со скидкой у города в первом полугодии 2026 года. Их владельцы сэкономили свыше 41,8 млн рублей.

Чтобы заключить договор купли-продажи, желающие должны обратиться в Департамент городского имущества и получить госуслугу «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Услуга предоставляется в электронном виде, заявление подается только через портал mos.ru.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о последовательном развитии инфраструктуры ТиНАО.

