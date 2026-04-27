Ефимов: За 3 года в районе Покровское-Стрешнево построили 7 детских садов и школ
В районе Покровское-Стрешнево на западе Москвы за последние три года построили семь детских садов и школ на 3,2 тысячи мест, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, на данный момент ведется строительство еще четырех объектов образования.
«Один из перспективных объектов – новый корпус Курчатовской школы, рассчитанный на 815 мест. Его строительная готовность составляет 75%. На площадке уже завершилось устройство фасада и кровли. Идет внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории, обустройство террасы на кровле. Завершить строительство планируется к началу нового учебного года в сентябре», - уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.
Новые детские сады и школы строят в непосредственной близости от жилых домов, что позволит родителям выбирать современное образовательное пространство с максимально удобным расположением. К примеру, за строительство нового корпуса Курчатовской школы отвечает столичный девелопер компания MR. Объект возведут на территории жилого квартала «Сити Бэй».
Помимо просторных кабинетов в новой школе разместятся лабораторно-исследовательские комплексы и пространства для мероприятий. Для спортивных занятий на территории разместят площадки для командных игр, беговую дорожку и сектор для прыжков в длину.
При этом в Мосгосстройнадзоре уточнили, что «Контроль Москвы» сопровождает реализацию проекта на всех этапах. Строительные работы ведут с сентября 2023 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что новый корпус Курчатовской школы откроется 1 сентября 2026 года.
