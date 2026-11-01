Ефимов: За 3 года свыше 200 тысяч москвичей переедут в дома по реновации
В Москве в ближайшие три года свыше 200 тысяч горожан будут переселяться в новые квартиры в рамках реализации программы реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в столице с начала появления программы к переселению приступили уже более 300 тысяч человек. Речь идет о жителях свыше 1,7 тысячи старых домов.
«Введено в эксплуатацию более 9 млн квадратных метров жилья, строится и проектируется еще 11 млн. Участники программы переезжают в качественно новые квартиры, где есть все для комфортной жизни — улучшенные планировки и готовая отделка», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что с помощью программы обновляются и жилой фонд, и городская среда, а также возводятся объекты социальной инфраструктуры и развивается транспортная сеть.
Всего в действующую программу реновации включили более 5170 старых зданий. Это примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн квадратных метров, в которых проживает приблизительно 1 млн граждан.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал нарастить темпы реализации программы в два раза и сообщил, что к концу 2029 года москвичей, переселяющихся по реновации, будет свыше 500 тысяч.
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