Ефимов: За 2025 год в Москве построили и реконструировали 19 объектов образования

В прошлом году в рамках Адресной инвестиционной программы было построено и реконструировано 19 зданий для размещения образовательных учреждений, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Развитие современной инфраструктуры, позволяющей каждому ребенку получать необходимые знания в комфортных условиях, – одно из ключевых направлений Адресной инвестиционной программы Москвы. В 2025 году в столице за счет средств бюджета построили и реконструировали 19 школ и детских садов. Общая площадь объектов составляет 170 тысяч квадратных метров», - рассказал он.



По словам Ефимова, во всех них стоит современное оборудование, а в учреждениях смогут обучаться 10 тысяч учеников.



В свою очередь руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров заявил, что за прошлый год самые крупные школы открылись в Новомосковском и Троицком административных округах. Так, например, в Коммунарке школа рассчитана на 1100 мест, а в поселке Щапово - на 650 школьников и 150 дошкольников. В учреждениях есть лабораторно-исследовательские комплексы, а медиатеки предлагают всевозможные информационные ресурсы и книги. Также школы оснащены спортзалами и площадками.



Также в 2025 году новый школьный корпус появился в районе Филевский Парк, в районе Свиблово – новая школа на 550 мест, в Бескудниковском районе построили детский сад на 350 воспитанников.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году было построено более 110 школ, детских садов и больничных корпусов.

