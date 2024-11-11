Ефимов: За 14 лет учреждения культуры получили от города более тысячи зданий и помещений

С 2010 года город передал в оперативное управление учреждениям культуры 215 зданий и более 850 помещений. Это больше 760 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Больше всего объектов – около 300 – город предоставил в центре столицы, где было передано порядка 310 тысяч квадратных метров недвижимости. Организации, расположенные на юге столицы, получили 117 объектов общей площадью почти 64,7 тысячи квадратных метров, на востоке и западе – по 135 объектов общей площадью свыше 71,6 тысячи и около 65,4 тысячи квадратных метров соответственно», – уточнил заммэра.

В ЮЗАО досуговым центрам передано около 70 объектов (более 40 тыс. кв. м), в ЮВАО – 71 (свыше 52 тыс. кв. м). На севере столицы для учреждений культуры подобрали порядка 70 объектов (33 тыс. кв. м), на северо-востоке - около 90 (52,7 тыс. кв. м), а на северо-западе – 55 зданий и помещений (более 36 тыс. кв. м, в Зеленограде – более 20 объектов (12 тыс. кв. м).

С начала 2024 года учреждениям культуры было передано 14 объектов (7,5 тысячи квадратных метров), добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, новые площади получили организации в семи административных округах.

Сегодня почти в любой точке столицы есть учреждение культуры в 15 минутах ходьбы, заявил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. У москвичей и гостей города есть большой выбор мест, где можно провести досуг: театры, творческие студии, арт-пространства, галереи, кружки и секции.

Кроме того, за 14 лет в столице появились 80 новых объектов культуры, в том числе музыкальный театр «Геликон-опера», новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова», дом-музей Ильи Глазунова «Московская усадьба». До конца текущего года в столице завершат реконструкцию Дома культуры в Ватутинках и установят монумент криминалисту и сыщику Аркадию Кошко в сквере на улице Селезневской.

