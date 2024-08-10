Ефимов: За 12 лет в ТиНАО ввели более 32 миллионов квадратов недвижимости
После присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов к Москве на территории ввели в эксплуатацию 32,6 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Более 25 миллионов квадратных метров из общего объема составляет жилая недвижимость, остальное – это объекты, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и рабочих мест», – пояснил он.
По словам Ефимова, с 2012 года в ТиНАО ввели около 200 объектов социальной сферы, а также построили 390 километров автодорог и 10 станций метро.
Как уточнил глава департамента развития новых территорий города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владимир Жидкин, градостроительное развитие позволило увеличить численность населения более чем в два раза. Также в три раза увеличилось и число рабочих мест в ТиНАО.
Москва остается лидером по объемам строительства среди регионов России. В течение пяти последних лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода в эксплуатацию жилых объектов в городе увеличился в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru