Ефимов: За 10 месяцев в Москве построено 67 новых домов по программе реновации

С января по октябрь 2026 года в столице возвели 67 жилых домов в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, общая площадь квартир в новых домах превысила 1,3 миллиона квадратных метров, что позволило обеспечить современным жильем более 22,8 тысячи семей.

«Это позволило Московскому фонду реновации сохранить лидерскую позицию по вводу жилья среди всех застройщиков России», - отметил Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что лидером по темпам строительства в этом году стал Юго-Восточный административный округ, где сдали 23 дома. На втором месте оказались Северо-Восточный и Восточный округа (17 новостроек), а тройку лидеров замкнули Юго-Западный и Южный округа, где появилось по 13 домов.

Как отметил Ефимов, все здания возводятся по индивидуальным архитектурным проектам с использованием качественных российских материалов и современных префаб-технологий, что позволило сократить сроки строительства на 30–50%.

Территории вокруг новостроек комплексно благоустраиваются - там разбивают газоны и цветники, обустраивают детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха. На первых этажах предусмотрены помещения для объектов социальной и коммерческой инфраструктуры. Качество работ находится под строгим контролем: за отчетный период Мосгосстройнадзор провел около 680 проверок с привлечением лабораторных исследований, по итогам которых все объекты получили заключения о полном соответствии проектной документации.

Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

