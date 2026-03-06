Ефимов: Выделено более 380 га для строительства по Адресной инвестиционной программе

Для возведения объектов по Адресной инвестиционной программе столицей было выделено 357 земельных участков в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году город выделил 357 земельных участков общей площадью более 383 гектаров для строительства недвижимости в рамках Адресной инвестиционной программы. На этих площадках появятся объекты социальной, административной и транспортной инфраструктуры. В частности, в прошлом году передали 12 участков для возведения образовательной инфраструктуры, девять – для медицинской, пять – для культурной и четыре – для спортивной. Кроме того, на предоставленных площадках появятся административно-деловые, транспортные и инженерные объекты. Каждый проект тщательно проработан с учетом потребностей жителей. Новые объекты будут способствовать развитию городской среды и созданию дополнительных возможностей для москвичей», – отметил вице-мэр.

Земельные участки выделяются застройщикам по договорам безвозмездного пользования или аренды. Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, современные градостроительные проекты создают в Москве функциональное и комфортное городское пространство. В частности, в ТиНАО более 146 га отведено под строительство объектов культуры и здравоохранения, возведение детсадов и школ, обновление инженерных сетей и улучшение улично-дорожной сети. В свою очередь, в СВАО выделено 63,6 га для строительства образовательных объектов и дорог.

Также в ЮВАО будет построен новый комплекс городской клинической больницы имени В.П. Демихова на площади порядка 7,7 га.

Кроме того, современные колледжи для подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов построят на 5 га на юго-востоке и северо-западе Москвы. В Южном Тушине будут готовить специалистов в таких отраслях, как транспорт, информационные технологии, промышленность и строительство. А в районе Люблино будут обучаться будущие специалисты по кинопроизводству, печатным технологиям, моде, цифровому искусству и рекламе.

В свою очередь, спорткомплекс будет построен в районе Выхино-Жулебино. Также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Восточном районе.

Кроме того, многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс для хранения, исследования, реставрации и показа музейных коллекций построят в районе Коммунарка на территории формирующегося административно-делового кластера.

