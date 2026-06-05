Ефимов: Выдачу свидетельств об АГР упростят в Москве

Обновленные правила оформления свидетельства об архитектурно-градостроительном решении (АГР) вступят в действие в Москве осенью текущего года. Они призваны ускорить процедуры для заявителей и снизить административные барьеры. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов на полях XXIX Петербургского международного экономического форума.

«В соответствии с новым регламентом согласование проектных материалов и выдача свидетельства АГР будут проходить в рамках одной процедуры. После поступления протокола совещания с участием мэра Москвы об одобрении проектных материалов свидетельство будет формироваться автоматически в течение двух рабочих дней. Документ появится в личном кабинете заявителя на портале mos.ru, без необходимости подавать отдельное заявление. Это позволит сократить административные сроки, исключить лишние действия со стороны заявителя и сделать процесс получения разрешительной документации более предсказуемым и удобным», — добавил Ефимов.

В АГР указаны основные параметры объекта: этажность, высотность, внешний облик, планировочная структура, материалы и степень интеграции в городскую среду. Документ необходимо согласовать, чтобы подтвердить соответствие объекта столичным градостроительным регламентам, нормам безопасности и требованиям историко-архитектурного облика. На основании утвержденного АГР можно получить разрешение на строительство и перейти к разработке рабочей документации.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики, сейчас процедура состоит из двух этапов. На первом этапе проект рассматривается Архитектурной комиссией, после этого он выносится на совещание с участием столичного мэра Сергея Собянина. После этого заявитель самостоятельно подает заявление на выдачу свидетельства АГР на портале mos.ru. Новый формат упростит жизнь инициаторам строительства: им больше не нужно контролировать переход между этапами, подавать дополнительные документы либо повторно заполнять формы. Все этапы будут проходить автоматически.

Ранее Ефимов заявил, что в Москве стало обязательным предоставление цифровой информационной модели для получения АГР объекта.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства и предоставление сервисов и услуг в онлайн-формате отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

