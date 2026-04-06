Ефимов: Все жители 27 домов в ЮВАО переехали по реновации в 2025 году

За прошлый год все жители юго-востока Москвы получили квартиры по программе реновации – это около 5,1 тысячи москвичей. Они уже переехали в новостройки. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В 2025 году завершили оформление документов на жилье в новостройках по программе реновации москвичи из 27 старых домов на юго-востоке столицы – около 5,1 тысячи человек. Город предоставляет участникам переселения квартиры в жилых комплексах, возведенных недалеко от старых домов. В этом случае адаптация после переезда проходит легко и быстро, так как новоселам уже знакома инфраструктура района. После завершения переселения на первых этажах открываются магазины и сервисы, городские организации, чтобы жителям были доступны товары и услуги рядом с домом», - отметил он.

Ефимов уточнил, что такой подход помогает реализовать концепцию 15-минутного города, по которой человек может получить все необходимое рядом с домом.

Отмечается, что все 27 домов построены с соблюдением принципа безбарьерной среды. Близ новостроек оборудованы спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, около двух третей домов, жители которых закончили оформление документов на новые квартиры в прошлом году, находятся в Люблине – это 16 домов.

Заключить договор на новое жилье помогают в Департаменте городского имущества, а с суперсервисом «Переезд по программе реновации» можно выбрать время осмотра квартиры и дату подписания документов.

В Департаменте градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы уточнили, что жители старых домов в ЮВАО получают равнозначное жилье с улучшенной планировкой, а для комфортного переезда на портале mos.ru можно получить услугу «Помощь в переезде».

Как ранее отметил мэр столицы Сергей Собянин, программа реновации затронет 5176 домов.

