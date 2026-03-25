Ефимов: Все жители 1,1 тысячи старых домов переехали в рамках реновации

Более 75 тысяч столичных семей въехали в новое жилье из более чем 1,1 тысячи старых домов в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переезд первых участников программы реновации начался в феврале 2018 года. За восемь лет город полностью расселил свыше 1,1 тысячи зданий в 94 районах столицы. Более 75 тысяч семей из домов старого жилого фонда переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой», — отметил вице-мэр.

По его словам, программа затронет свыше миллиона москвичей.

В свою очередь, в столичном Департаменте градостроительной политики подчеркнули, что участники проекта реновации могут обратиться за бесплатной помощью в переезде, а город предоставит им услуги грузчиков и транспорт. Жители из 212 домов были расселены в Восточном административном округе, 180 — в Юго-Восточном, а еще 140 — на западе Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что на востоке столицы в новые комфортные квартиры уже въехало более 13,8 тысячи семей, на юго-востоке необходимые документы оформило 12,9 тысячи семей, а на западе — почти 8,8 тысяч.

Столица стремится выдавать участникам программы реновации жилье в тех же районах, где они и проживали ранее, за исключением ТиНАО и Зеленограда. В этих округах переселение осуществляется в пределах всей административной единицы, а новостройки появляются в районах с наиболее развитой социально-транспортной инфраструктурой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по программе реновации в новую квартиру переедет каждый четвертый житель района Коптево.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза.

