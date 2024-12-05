Ефимов: Все участники программы реновации в районе Раменки переехали в новые квартиры
Полностью завершено расселение ветхого жилья по программе реновации в районе Раменки (ЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Раменках в программу реновации были включены два дома на улице Лобачевского и Мичуринском проспекте. Сейчас они полностью расселены. Более 250 жителей уже переехали в новостройку по адресу: улица Светланова, дом 11, корпус 1. Таким образом, программа реновации полностью завершена в районах Раменки, Северный, Молжаниновский, Коммунарка, Старое Крюково, Южное Медведково и Ясенево. В них в новое жилье переехали более 6,8 тысячи москвичей», — отметил вице-мэр.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, более чем половине семей город бесплатно предоставил грузчиков и грузовой автомобиль. В новом доме предусмотрены колясочные и помещения для консьержа, поблизости находятся объекты бытовой инфраструктуры, детские сады, школы и станция метро «Раменки». Благоустроена и придомовая территория новостройки.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на западе Москвы.
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