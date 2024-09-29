Ефимов: Все основные работы в спорткомплексе в Зябликове завершат до конца года
В Москве строители завершат все основные работы в спорткомплексе «Акварис» в Зябликове до конца текущего года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, площадь возводимого объекта будет около 4,2 тысячи квадратных метров.
«Завершаются фасадные работы, в ближайшее время будут установлены входные группы. Объект возводят по программе “Спорт Москвы”. Его готовность составляет уже 65%. После открытия спорткомплекс сможет принимать до тысячи человек в день», – рассказал Ефимов.
Он также отметил, что спорткомплекс строится с учетом будущего посещения его маломобильными гражданами.
Внутри «Аквариса» разместятся два бассейна и зал для групповых занятий площадью более 200 квадратных метров.
По словам главы столичного департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, в зоне бассейнов завершен монтаж обеих чаш, уже заканчивается устройство теплых полов и систем водоподготовки.
«На прилегающей территории начались работы по благоустройству», – добавил Загрутдинов.
Возле здания обустроят проезды и тротуары, оборудуют велопарковки. На территории установят фонари и малые архитектурные формы, уложат газон.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков проинформировал о том, что на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса в Зябликове проведено семь контрольно-надзорных мероприятий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Алексеевском районе появится спортивный комплекс «Стальной», который смогут посещать более 1,7 тысячи человек в сутки.
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