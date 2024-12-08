Ефимов: Возле новых домов по программе реновации построили 521 детскую площадку
Строители возвели 521 детскую площадку рядом с новыми домами в рамках программы реновации ветхого жилья во всех административных округах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали более 63 тысяч семей. Для них и жителей соседних домов город оборудовал 521 детскую площадку. Там устанавливают качественное и надежное оборудование. Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории», — отметил вице-мэр.
Детские площадки оснащены всем необходимым для детей разных возрастов. Конструкции лишены острых углов и выполнены из качественных материалов с гладким покрытием.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, больше всего площадок было построено на востоке Москвы (89 площадок), юго-востоке (69 площадок) и юго-западе (65 площадок).
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что возводимые по программе реновации жилые комплексы обеспечат всей необходимой инфраструктурой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru