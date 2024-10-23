Ефимов: Восемь учреждений образования появятся в Коммунарке в 2025 году

Строительство восьми учреждений образования в районе Коммунарка Новомосковского административного округа столицы завершится в 2025 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В следующем году в районе Коммунарка завершится строительство четырех школ более чем на 4,1 тысячи мест и четырех детских садов почти на 900 мест. Самыми крупными объектами станут две школы для 1150 учащихся на территории жилого комплекса «Саларьево парк», а также детский сад на 250 мест в составе ЖК «Скандинавия»», – отметил Ефимов.



По его словам, все возводимые объекты передадут в городскую систему образования. Реализацией проекта занимаются девелоперы «КРОСТ», «Самолет», «ПИК» и «А101».



В новых школах появятся специализированные и универсальные учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, медиатеки, лабораторно-исследовательские комплексы, спортзалы и залы для проведения мероприятий. В детских садах расположатся залы для занятий, методические кабинеты, кружковые и пищеблок.



Как отметил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, район Коммунарка является одним из самых ярких примеров эффективного градостроительного развития территорий.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать социальную инфраструктуру столицы. По его словам, до конца 2025 года в ТиНАО возведут 42 объекта образования, значительную часть которых построят инвесторы.

