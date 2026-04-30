Ефимов: Восемь социальных объектов возвели в районе Богородское за пять лет

Восемь социальных объектов построили в районе Богородское (ВАО) за счет частных инвестиций и городского бюджета с 2021 года. Об этом заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«За прошедшие пять лет силами города и столичных девелоперов в районе Богородское возвели восемь объектов социальной инфраструктуры. В их числе четыре детских сада на 520 мест, две школы на 1000 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Новые объекты отличаются индивидуальными архитектурными решениями, использованием современных технологий, учетом потребностей маломобильных граждан и высокими стандартами отделки», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Так, взрослую поликлинику на Игральной улице построили в 2023 году. Медучреждение оснастили современным оборудованием, создали доступную среду для маломобильных москвичей и обустроили комфортную зону ожидания.

По словам представителей столичного Департамента градостроительной политики, в создании городской среды активно участвуют инвесторы. В частности, на их средства был построен детсад на 275 мест в Тюменском проезде площадью свыше 4000 квадратных метров. В каждой из 11 групп предусмотрены буфет, спальня, игровая комната и раздевалка. Кроме того, в здании оборудованы кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы, а на прилегающей территории размещены спортивные и игровые площадки.

Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

