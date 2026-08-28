Ефимов: Восемь сделок в рамках масштабных инвестпроектов заключили в Москве за три года

По итогам публичных торгов в Москве заключили восемь соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) за три года. Они реализуются в четырех округах города. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, открытые аукционы дают возможность привлечь больше инвесторов и быстрее запускать строительство в рамках проектов. Победитель торгов получает землю в аренду по льготной ставке — один рубль в год.

«Благодаря этому за последние три года в столице заключено восемь соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов в четырех административных округах. В результате появятся три общественно-деловых комплекса общей площадью более 158 тысяч квадратных метров, а также пять производственных объектов общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что МаИП помогают развивать город, так как особый статус таких проектов присваивается для заводов, инновационных кластеров, школ, спортобъектов и другой инфраструктуры.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, по итогам аукционов в Новой Москве возводят четыре проекта, два – на востоке столицы, по одному – на севере и юго-востоке. Общая площадь задействованных территорий превышает 5 га. Кроме того, на портале «Торги Москвы» открыты заявки еще на пять МаИП в Коммунарке.

На том же ресурсе размещены все данные о лотах, условия проведения торгов и необходимые документы, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

