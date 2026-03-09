Ефимов: Восемь проектов комплексного развития территорий одобрили в феврале

В феврале в Москве одобрили восемь проектов комплексного развития территорий. Общая площадь участков, которым предстоит реорганизация, превышает 46 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В феврале в столице приняли восемь проектов комплексного развития территорий. В ходе их реализации в шести столичных округах реорганизуют свыше 46 гектаров земли. В совокупности на отведенных под редевелопмент участках построят более 480 тысяч квадратных метров недвижимости», – отметил заммэра.

Свыше 180 тысяч квадратных метров придутся на новостройки, в том числе для программы реновации, а более 300 тысяч – на объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры.

Принятые проекты КРТ будут реализованы в районах Перово, Солнцево, Коммунарка, Пресненский, Нагорный, Донской, Зябликово, Капотня. Три из восьми - на территориях бывших промзон.

Дома по программе реновации появятся в районах Пресненский, Нагорный, Зябликово и Перово, уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики. Их общая площадь превысит 44 тысячи квадратных метров.

На разных стадиях реализации в столице сейчас находится около 400 проектов КРТ.

