Ефимов: Восемь поликлиник построят в Новой Москве до конца 2026 года

До конца 2026 года в ТиНАО построят восемь поликлиник, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За счет городского бюджета в этом году достроят детско-взрослую поликлинику в районе Филимонковский с проектной мощностью 320 посещений в смену. Она готова уже более чем на 90%. Также в 2025 году в районе Коммунарка введут в эксплуатацию поликлинику на 475 посещений в смену. Ее построят на территории жилого комплекса «Бунинские луга». Учреждение передадут на баланс города», - отметил он.

По словам Ефимова, четыре учреждения намерены построить за счет средств Адресной инвестиционной программы города, еще четыре возведут инвесторы.

Со своей стороны, глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что благодаря строительству новых объектов в ТиНАО доступны современные стандарты обслуживания в учреждениях здравоохранения.

Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в ведомстве регулярно проводят выездные проверки строящихся объектов.