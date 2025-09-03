Ефимов: Восемь образовательных объектов возведут инвесторы на востоке Москвы

На востоке Москвы появятся восемь образовательных учреждений суммарной площадью около 25 тысяч «квадратов». Здания строятся за счет инвесторов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящий момент в Восточном административном округе инвесторы строят восемь объектов образования в районах Измайлово, Метрогородок, Гольяново, Перово и Северное Измайлово. Суммарная площадь объектов превысит 24,8 тысячи квадратных метров. В общей сложности они рассчитаны почти на 1700 мест: 250 школьных и 1425 дошкольных. Образовательные объекты возводят силами инвесторов. В будущем они дополнят социальную инфраструктуру востока столицы, семь из них станут частью системы московского образования», – добавил вице-мэр.

Строительство новых образовательных учреждений важно для того, чтобы городская среда развивалась гармонично. В каждом из них особое внимание уделяется созданию условий для того, чтобы учебно-воспитательный процесс проходил эффективно. Родители могут выбрать детсад или школу рядом с домом, не тратя на дорогу много времени.

В частности, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в районе Гольяново девелопер ФСК возведен детсад для 125 дошкольников и школу на 250 мест суммарной площадью около 8400 квадратных метров. «Еще одно здание строит Группа компаний “ПИК” в районе Метрогородок. Там на территории нового жилого квартала появится детский сад с бассейном, рассчитанный на 250 воспитанников», — отметил он.

Строительство всех учреждений ведется под контролем Мосгосстройнадзора. С момента начала работ на стройплощадках инспекторы провели суммарно 27 контрольно-надзорных мероприятий. В ходе проверок исследовались материалы и строительные конструкции на предмет соответствия проекту.

Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающие территории.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве после реконструкции открылась школа №1770.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает задачам и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

