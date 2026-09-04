Ефимов: Восемь новостроек по реновации передали под заселение в Зеленограде

В Зеленограде продолжается реализация программы реновации: в округе ввели в эксплуатацию и передали для заселения восемь многоквартирных домов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Под заселение участников программы реновации в Зеленоградском административном округе столицы передали восемь домов жилой площадью свыше 120 тысяч квадратных метров. Так, в районе Крюково располагается пять таких новостроек, их общая жилая площадь составляет более 87 тысяч квадратных метров», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Ещё три здания, предназначенные для участников программы, расположены в Старом Крюкове. Их совокупная площадь составляет свыше 34 тысяч квадратных метров.

Квартиры, предоставляемые по программе реновации, отличаются продуманной планировкой: в них предусмотрены просторные кухни и коридоры. Жильё сдают с чистовой отделкой — это позволяет новосёлам сразу заселяться, не тратя ресурсы на ремонт. Придомовые территории благоустроены: проведено озеленение, созданы комфортные условия для проживания.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики города Москвы, в программу реновации в Зеленограде включено 34 здания старого жилого фонда. На текущий момент 17 из них уже полностью расселены, ещё шесть — на этапе расселения. В новых домах первые этажи отведены под объекты социальной инфраструктуры: там планируют открыть магазины, пункты выдачи заказов, медучреждения, а также детские игровые зоны и студии — всё то, что особенно востребовано у местных жителей.

В августе в Москве начала работу вторая очередь завода по выпуску префаб‑конструкций — они применяются для ускоренного строительства жилья, в том числе в рамках программы реновации. Об этом ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Программа реновации была принята в августе 2017 года. Она затрагивает порядка миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. По поручению Сергея Собянина темпы реализации программы планируется увеличить вдвое.

