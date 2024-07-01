Ефимов: Власти подобрали участки для строительства административных центров в ТиНАО

Столичные власти выбрали участки для постройки восьми административных центров новых районов Новомосковского и Троицкого административных округов — Коммунарка, Щербинка, Бекасово, Вороново, Внуково, Филимонковский, Краснопахорский и Троицк. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Весной 2024 года в ТиНАО были созданы территориальные органы исполнительной власти – управы новых районов. Для повышения качества предоставляемых москвичам услуг город принял решение построить административные центры. Для этого подобраны земельные участки площадью более 21 гектара. Общая площадь зданий превысит 50 тысяч квадратных метров. Их возведут в удобных для жителей местах с хорошей транспортной доступностью», – заявил вице-мэр.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, помимо управ, в новых административных центрах появятся социальные учреждения и офисы госуслуг «Мои документы» и учреждения социальной направленности. Кроме того, в ряде зданий разместятся мировые судьи, прокуратура и прочие организации.

В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что в скором времени строители приступят к разработке технического задания и проектированию объектов. Он подчеркнул, что в ТиНАО уже есть опыт строительства административных зданий, в частности, в Коммунарке, где находятся префектура ТиНАО, Федеральная налоговая служба и иные учреждения.

