Ефимов: Власти Москвы не будут сдвигать сроки строительства метро
Власти Москвы не будут сдвигать сроки строительства метро в связи с ранее анонсированным пересмотром расходов бюджета, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает РИА Новости.
«На метро идет пятая часть от всех расходов на капитальные вложения. Но планы по метро на ближайшие три года мы не пересматриваем. Действительно, мы провели определенную передвижку средств на последующие годы строительства, но эти деньги не изъяты из адресной инвестиционной программы, а зарезервированы», - пояснил он.
Он добавил, что в будущем власти проанализируют, как будет складываться ситуация с доходами бюджета. По его словам, в течение полугода может быть принято решение о возвращении этих средств и интенсификации строительства.
Ранее московская мэрия сообщила, что оптимизирует городские расходы в пользу социальных обязательств перед жителями. В том числе речь шла и о резервировании части адресной инвестиционной программы города.
Горячие новости
- Свищев покинет пост главы Федерации керлинга России
- ФСБ предотвратила теракт в Новороссийске
- Вице-премьера Голикову попросят «обуздать» лоббистов онлайн-продажи алкоголя
- Три года ждать: Россиянам назвали главную причину отказа в европейской визе
- Кабмин направит 5,8 млрд рублей на пенсии жителям Донбасса и Новороссии
- Депутата Гусева возмутили попытки легализовать онлайн-продажу алкоголя и энергетиков
- «Приравнять к наркотикам!»: Депутат Гусев выступил за полный запрет вейпов в России
- ФАС не будет применять меры за рекламу в Telegram до конца 2026 года
- Визы и слухи: Туроператоры оценили сроки перехода на цифровой шенген
- Потери России от гиподинамии оценили в 22 трлн рублей