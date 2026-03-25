Ефимов: Власти Москвы не будут сдвигать сроки строительства метро

Власти Москвы не будут сдвигать сроки строительства метро в связи с ранее анонсированным пересмотром расходов бюджета, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает РИА Новости.

«На метро идет пятая часть от всех расходов на капитальные вложения. Но планы по метро на ближайшие три года мы не пересматриваем. Действительно, мы провели определенную передвижку средств на последующие годы строительства, но эти деньги не изъяты из адресной инвестиционной программы, а зарезервированы», - пояснил он.

Он добавил, что в будущем власти проанализируют, как будет складываться ситуация с доходами бюджета. По его словам, в течение полугода может быть принято решение о возвращении этих средств и интенсификации строительства.

Ранее московская мэрия сообщила, что оптимизирует городские расходы в пользу социальных обязательств перед жителями. В том числе речь шла и о резервировании части адресной инвестиционной программы города.

