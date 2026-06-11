Ефимов: Весной документы на квартиры по реновации оформили жители еще 75 домов
В период с марта по май документы на квартиры оформили жители 75 старых домов, а жители 59 из них уже заселились в новые дома. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Этой весной оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 75 старых домов, что в полтора раза больше, чем за зимние месяцы. Всего в них проживали более 13,4 тысячи человек. Все жители 59 зданий уже переехали в современные жилые комплексы, остальные завершают переселение. После окончания переезда расселенные дома начнут готовить к сносу, чтобы на их месте возвести жилые комплексы для дальнейшей реализации программы», - отметил Ефимов.
По его словам, 97% жителей старых домов заселяются в новостройки в первые три месяца с начала расселения.
На первых этажах новых домов работают центры информирования, где жильцам и помогают с оформлением документов.
Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, больше всего новостроек по реновации этой весной получили жители на востоке и юго-востоке столицы – там построили по 13 домов. Тем временем на северо-востоке Москвы новых домов стало на 12 больше, а на западе их появилось восемь.
Упростить переезд по реновации помогает суперсервис «Переезд по программе реновации». Там можно с легкостью подобрать дату и время первого посещения Центра информирования, загрузить копии документов и даже забронировать нотариальное заверение договора.
В Департаменте градостроительной политики уточнили, что услугой “Помощь в переезде” уже воспользовались более четырех тысяч семей, а перевезти вещи помогли 67,5 тысячам семей.
Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации помогает формировать гармоничную безбарьерную среду.
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