Ефимов: Вербилковский проезд в Москве расширят до четырех полос
В Москве запланирована реконструкция участка улично-дорожной сети для обновления Вербилковского проезда от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Площадь территории, охватываемой проектом планировки на севере Москвы, составит 3,06 га. В рамках реализации мероприятий будет реконструирован участок Вербилковского проезда от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы протяженностью около 900 метров», — сообщил он.
По его словам, главная задача — расширить пропускную способность трассы, чтобы в каждом направлении было по две полосы. Это позволит улучшить транспортную доступность Дмитровского района, что обеспечит более удобное движение около социально значимых и экономических объектов, включая крупный торговый центр, распределительный центр молочного комбината, а также Политехнический колледж, добавил Ефимов.
Проект был разработан с учетом комплексного развития района, поэтому предусматривается благоустройство прилегающих территорий: создание пешеходных зон, обновление инженерных коммуникаций и модернизация улично-дорожной инфраструктуры. Это необходимо для формирования общего пространства, где будут учитываться интересы как автомобилистов, так и пешеходов.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является одной из важных целей градостроительной политики города. Своевременная модернизация транспортных узлов формирует базу для долгосрочного и устойчивого развития, а также решает оперативные задачи по оптимизации трафика.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра.
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