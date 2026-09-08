Ефимов: Вербилковский проезд в Москве расширят до четырех полос

В Москве запланирована реконструкция участка улично-дорожной сети для обновления Вербилковского проезда от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Площадь территории, охватываемой проектом планировки на севере Москвы, составит 3,06 га. В рамках реализации мероприятий будет реконструирован участок Вербилковского проезда от Дмитровского шоссе до Дубнинской улицы протяженностью около 900 метров», — сообщил он.

По его словам, главная задача — расширить пропускную способность трассы, чтобы в каждом направлении было по две полосы. Это позволит улучшить транспортную доступность Дмитровского района, что обеспечит более удобное движение около социально значимых и экономических объектов, включая крупный торговый центр, распределительный центр молочного комбината, а также Политехнический колледж, добавил Ефимов.

Проект был разработан с учетом комплексного развития района, поэтому предусматривается благоустройство прилегающих территорий: создание пешеходных зон, обновление инженерных коммуникаций и модернизация улично-дорожной инфраструктуры. Это необходимо для формирования общего пространства, где будут учитываться интересы как автомобилистов, так и пешеходов.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является одной из важных целей градостроительной политики города. Своевременная модернизация транспортных узлов формирует базу для долгосрочного и устойчивого развития, а также решает оперативные задачи по оптимизации трафика.

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