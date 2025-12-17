Ефимов: Ведется проходка тоннеля между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар»

На участке будущей Бирюлёвской линии Московского метрополитена между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» активно ведется проходка левого перегонного тоннеля — работы выполняются с помощью шестиметрового тоннелепроходческого комплекса (ТПК) «Эсмина», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, протяженность тоннеля составляет около 1,7 километра, при этом строители сталкиваются со сложными гидрогеологическими условиями: помимо твердых и полутвердых глин на участке присутствуют песчаные и смешанные водонасыщенные грунты.

«Кроме того, часть пути тоннелепроходческий комплекс пройдет под руслом Москвы-реки. “Эсмина” ранее была задействована на строительстве Большой кольцевой линии столичного метрополитена, где проложила один из перегонных тоннелей между “Народным Ополчением” и “Хорошевской”, а также соединительную ветку в депо “Аминьевское”», – отметил Ефимов.

Работы на текущем участке ведутся на глубине, где залегают юрские глины, насыщенные окаменевшими остатками древних деревьев и аммонитов — доисторических моллюсков.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман отметил, что согласно регламенту работ, «Эсмина» совершит техническую остановку для осмотра оборудования и, при необходимости, замены режущего инструмента.

Бирюлёвская линия метро будет проходить от территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево, и на ней планируется разместить 10 станций. Открытие новой линии значительно улучшит транспортное обслуживание жителей нескольких районов столицы: Даниловского, Нагатинского Затона, Печатников, Царицыно, Бирюлево Восточного и Бирюлево Западного.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу ускорить темпы строительства Бирюлёвской линии, а старт проходки тоннеля между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» был дан лично Сергеем Собяниным.



Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро выступает АО «Мосинжпроект». С 2011 года компания приняла участие в строительстве и реконструкции 84 станций метро, прокладке около 180 километров линий и создании 14 электродепо.

