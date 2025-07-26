Ефимов: В Зябликове построят новые дома, гостиницу и спортцентр по программе КРТ
На юге Москвы реорганизуют два участка в районе Зябликово по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город проработал проект комплексного развития двух депрессивных участков общей площадью 14,59 гектара на юге столицы. В совокупности там планируется построить 200,15 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты», – рассказал вице-мэр.
Он добавил, что первые этажи в новых зданиях будут нежилыми, и там появятся предприятия малого бизнеса на 1,4 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составили 37,95 миллиарда рублей, а позитивный эффект для бюджета оценили в 629,46 миллиона рублей. На полную реализацию уйдет шесть лет, уточнил Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский более подробно отметил, какие работы запланированы. По его словам, в Задонском проезде появятся жилые дома с общей площадью квартир около 9,2 тысячи кв м. В этом же районе появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс на 6,3 тысячи кв м, а также необходимая инженерная инфраструктура. На втором участке в 1,43 га на Ясеневой улице возведут общественно-деловое пространство с гостиницей, подчеркнул он.
Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысячи га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.
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