Ефимов: В Зябликове построят новые дома, гостиницу и спортцентр по программе КРТ

На юге Москвы реорганизуют два участка в районе Зябликово по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город проработал проект комплексного развития двух депрессивных участков общей площадью 14,59 гектара на юге столицы. В совокупности там планируется построить 200,15 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты», – рассказал вице-мэр.

Он добавил, что первые этажи в новых зданиях будут нежилыми, и там появятся предприятия малого бизнеса на 1,4 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проект составили 37,95 миллиарда рублей, а позитивный эффект для бюджета оценили в 629,46 миллиона рублей. На полную реализацию уйдет шесть лет, уточнил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский более подробно отметил, какие работы запланированы. По его словам, в Задонском проезде появятся жилые дома с общей площадью квартир около 9,2 тысячи кв м. В этом же районе появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс на 6,3 тысячи кв м, а также необходимая инженерная инфраструктура. На втором участке в 1,43 га на Ясеневой улице возведут общественно-деловое пространство с гостиницей, подчеркнул он.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысячи га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

