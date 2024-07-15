Ефимов: В Зеленограде реализуют два проекта комплексного развития территорий

В Зеленограде приступили к реализации двух проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью свыше 27,7 гектар, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий на участках бывших промзон «Малино» и «Алабушево» общей площадью более 27,7 гектара построят свыше 546 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь появится не только жилой микрорайон со школой, детским садом, объектами спорта и досуга, но и производственный квартал, который обеспечит горожан рабочими местами», – отметил Владимир Ефимов.

По его словам, в проект планируется инвестировать около 50,5 миллиарда рублей. В результате реализации проекта появится порядка семи тысяч рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Зеленограде реализуется проект на бывшей промышленной зоне «Алабушево» площадью более 10 гектаров. На месте бывшей промзоне планируется возвести общественно-деловые и производственные объекты общей площадью более 182 тысяч квадратных метров. Другой проект реализуется на участке бывшей промзоны «Малино» в столичном районе Крюково. Здесь планируется построить городской квартал, который будет включать в себя порядка 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 168 тысяч квадратных метров жилых площадей.

Проработка проектов КРТ ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках программы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы.

