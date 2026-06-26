Ефимов: В Западном Дегунине появится новостройка по программе КРТ

В бывшей московской промзоне «Дегунино-Лихоборы» в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) построят многофункциональный городской квартал, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвестор продолжает реализацию проекта КРТ в бывшей промзоне “Дегунино-Лихоборы” в Ильменском проезде. Строители завершили заливку фундаментной плиты первого корпуса будущего жилого комплекса переменной этажности площадью 55,3 тысячи квадратных метров», - сказал Ефимов.

Согласно проекту КРТ, в бывшей промзоне будет построено почти 240 тыс. кв.м. жилья и других объектов, в том числе новостройка для программы реновации. В новом доме будет 585 квартир площадью около 30 тыс. кв.м. Параллельно начата подготовка к строительству первых секций офисно-делового центра.

«Общая площадь офисно-делового центра в рамках двух очередей строительства составит почти 63 тысячи квадратных метров. Расположение объекта в 10 минутах ходьбы от станции метро “Селигерская”, рядом с выездом на Московский скоростной диаметр и станцией метро “Верхние Лихоборы” обеспечит его высокую транспортную доступность», – добавили в столичном Департаменте градостроительной политики.

