Ефимов: В ЗАО за 5 лет построили 30 детских садов и школ

Строители возвели 30 образовательных учреждений в ЗАО Москвы за пять лет, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Одним из приоритетных направлений в развитии столицы остается создание социальной инфраструктуры.

«На западе Москвы с 2020 года построили 30 объектов образования. При этом за счет частных инвестиций появилось 23 образовательных учреждения – 17 детских садов и шесть школ. Они дали городу почти семь тысяч школьных и дошкольных мест. Только в 2024 году завершили строительство пяти зданий. Два из них – детские сады в районе Очаково-Матвеевское переданы в столичную систему образования по договорам, заключенным с городом», — отметил вице-мэр.

Образовательные учреждения строят и на территории старой застройки, и в составе новых ЖК.

В свою очередь министр столичного правительства, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что в уходящем году инвесторы возвели два детских сада в новых ЖК «Большая очаковская 2» и «Мичуринский парк». Это позволило жителям новых домов получить доступ к образовательной инфраструктуре.

Кроме того, по первому концессионному соглашению в образовательной сфере в ЗАО в 2024 году открылась школа с атриумом и лабораторным комплексом «Сколка» на 825 учеников. Здесь были созданы высокотехнологичные лабораторно-исследовательские комплексы, оснащенные на уровне передовых высших учебных заведений России.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о возведении социальных объектов в ЗАО Москвы.

