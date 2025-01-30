Ефимов: В ЗАО выделят участок под строительство нового мебельного производства

В Москве выделят земельный участок в районе Очаково-Матвеевское под строительство нового предприятия по выпуску мебельной продукции в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе столицы появится новый производственный комплекс по выпуску мебели. Для реализации этого масштабного инвестпроекта город без проведения торгов предоставит инвестору земельный участок в районе Рябиновой улицы», – рассказал заместитель мэра.

Он подчеркнул, что инвестиции в реализацию проекта могут превысить три миллиарда рублей. Кроме того, по словам Ефимова, на предприятии будет создано более 300 рабочих мест.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город предлагает на особых условиях локализовывать современные производства, отвечающие высоким стандартам качества выпускаемой продукции.

На заводе в Очаково-Матвеевском будут изготавливать мебельные гарнитуры, офисные столы, деревянные стеновые панели и трибуны для мероприятий. Это предприятие сможет производить свыше 1000 единиц продукции в год.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман проинформировал о выделении городом земельного участка в размере 1,8 гектаров под строительство мебельного производства в Западном административном округе Москвы, на котором будут возведены производственные мощности общей площадью примерно 8,5 тысяч квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о выделении с 2022 года предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

