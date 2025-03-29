Ефимов: В ЗАО выделили землю под строительство пищевого производства

В Москве под строительство пищевого производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) выделен участок земли по льготной ставке один рубль в год. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город предоставил компании земельный участок в районе Ново-Переделкино для строительства предприятия площадью 8,5 тысячи квадратных метров по изготовлению продуктов питания, полуфабрикатов и кондитерских изделий», – уточнил заместитель мэра.



Он также отметил, что благодаря строительству объекта в этом районе столицы появятся новые вакансии для 100 человек.



Ефимов подчеркнул, что объем вложений в реализацию проекта составит 300 миллионов рублей. Он также напомнил о том, что инвесторы могут получить участки для строительства производств в столице по ставке один рубль в год, начиная с 2022 года.



В настоящее время в рамках МаИП на разных стадиях реализации находится 16 проектов строительства производств продуктов питания.



Реализация этих проектов укрепит продовольственную независимость столицы, а также создаст более девяти тысяч новых рабочих мест.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заметил, что выделенный участок земли под строительство пищевого производства имеет хорошую транспортную доступность.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие новые промышленные предприятия откроются в Москве.

