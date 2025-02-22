Ефимов: В ЗАО и НАО построят общественно-деловые комплексы в рамках КРТ

В Новомосковском и Западном административных округах столицы реорганизуют четыре участка общей площадью 9,21 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новое пространство для жизни и общественно-деловой активности появится в районах Ново-Переделкино и Внуково. Проектом решения о комплексном развитии территорий здесь предусмотрено строительство 262 тысяч квадратных метров различной недвижимости», - отметил он.



По словам Ефимова, здесь появится жилой квартал для программы реновации и других нужд столицы с объектами коммунальной и общественно-деловой застройки. Реализация проекта обеспечит более двух тысяч рабочих мест. Участки находятся на улице Федосьино около станции метро «Рассказовка», недалеко от них проходит Боровское шоссе.



По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, площадь новостроек в современном жилом квартале составит 162,45 тысячи «квадратов». На первых этажах зданий разместятся кафе, магазины, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Территорию рядом с жилыми комплексами благоустроят, разместят спортивные и детские площадки, а также проложат новые дороги к домам. Инфраструктуру будущего квартала дополнят общественно-деловые комплексы с паркингами и другие объекты. Кроме того, сохранят отстойно-разворотную площадку наземного городского транспорта, которая находится в границах проекта КРТ.



Комплексная застройка позволяет создавать в Москве современные кварталы с качественной городской средой. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в районах Ново-Переделкино и Внуково построят жилые комплексы по реновации. Общая площадь квартир там составит порядка 105 тысяч «квадратов». По его словам, это позволит предоставить новое жилье примерно 3,8 тысячи москвичей. В подъездах оборудуют колясочные и помещения для консьержей, на придомовой территории установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.



По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью порядка 4,2 тысячи га. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Программа реновации затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы в два раза.

