Ефимов: В ЗАО инвесторы возводят 18 образовательных объектов

На западе Москвы построят 18 образовательных учреждений на внебюджетные средства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На западе Москвы девелоперы строят 18 объектов образования общей площадью почти 220 тысяч квадратных метров. Суммарно они рассчитаны почти на 7,8 тысячи мест. Здания строятся в семи районах округа: Кунцеве, Раменках, Солнцеве, Ново-Переделкине и других. Больше всего образовательных объектов – четыре школы и два детских сада – возводится в районе Очаково-Матвеевское. Значительная часть объектов после завершения строительства будет передана в столичную систему образования», — добавил вице-мэр.

Новые детсады и школы построят как в исторически сложившихся районах, так и рядом с новой застройкой.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, на Производственной улице (район Солнцево) появится детсад на 350 воспитанников и школа на 1200 учеников с залом для занятий хореографией, двумя спортзалами, медицинским и инженерным лабораторно-исследовательским комплексами, а также медиатекой. По завершении строительства объекты поступят на баланс Москвы, подчеркнул он.

Строительство всех объектов контролирует Мосгосстройнадзор. Уже проведено свыше 70 проверок на предмет соответствия проектной документации применяемых материалов и возводимых конструкций. В свою очередь инструментальной контроль ведут специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в районе Тропарево-Никулино открылась новая школа.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

