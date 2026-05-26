Ефимов: В Выхине-Жулебине построят спортивный комплекс за счет городского бюджета
В рамках столичной Адресной инвестиционной программы внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на земельном участке площадью около одного гектара в Выхине-Жулебине и станет органичным дополнением к сложившейся инфраструктуре района. Объект появится на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Он будет полностью соответствовать всем современным стандартам», - отметил он.
Так, общая площадь комплекса будет равна девяти тысячам квадратных метров. Благодаря новому ФОК в районе жители смогут экономить время на поездки в другие округа, а также заниматься спортом в профессиональных залах.
В Департаменте градостроительной политики уточнили, также жители района смогут пользоваться бассейном и ледовым полем, а транспортная логистика станет важным преимуществом. Так, в 10 минутах от комплекса находится станция метро «Жулебино», а в 20 минутах – «Котельники».
Правила застройки и землепользования – это набор норм и требований, которые определяют, как можно использовать земельные участки и что на них возводить.
