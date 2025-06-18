Ефимов: В Восточном Бирюлеве появится новый жилой квартал по программе КРТ

Почти 37 га в Южном административном округе будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет о трех участках в районе Бирюлево Восточное. Решение об этом уже появилось на официальном сайте правительства столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Очередной проект комплексного развития территорий на юге Москвы предполагает реорганизацию трех участков общей площадью 36,99 гектара. Они находятся на части бывшей промзоны “Ленино” в Бирюлеве Восточном. Здесь построят современный многофункциональный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации. Рядом с новыми домами возведут три детских сада, рассчитанные на 850 воспитанников, крытый каток площадью не менее шести тысяч квадратных метров и другие объекты инфраструктуры», – рассказал вице-мэр.

Он добавил, что инициатива создаст для москвичей 5,2 тысячи рабочих мест, а инвестиции в проект достигнут 140,6 миллиарда рублей. Благодаря этим вложениям бюджет сможет получать ежегодно свыше 2,5 миллионов рублей, уточнил Ефимов.

Этот проект будет неразрывно связан с программой реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Включение в программу КРТ депрессивных участков промзоны “Ленино” позволит преобразить их и интегрировать в общую ткань города. Проект также поспособствует ускорению программы реновации в Бирюлеве Восточном: для ее реализации здесь построят 35,17 тысячи квадратных метров жилья. Это позволит обеспечить новыми квартирами около 800 москвичей», – отметил он.

По его словам, новая инфраструктура также позволит создать современные очистные сооружения и электроподстанции для оснащения энергией поездов будущей Бирюлевской линии, которую проложат в этом районе. Он добавил, что территорию также озеленят, благоустроят и построят на ней современные улицы и дороги.



Участки, на которых пройдут работы, расположены на пересечении Липецкой и 6-й Радиальной улицы в пешей доступности от территории музея-заповедника «Царицыно».

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

